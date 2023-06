Riqualificazione del campo da basket a San Filippo

Questa sera è stato presentato a San Filippo il progetto di riqualificazione del campo da basket all'aperto che sarà realizzato da Amici della Pallacanestro Luca De Bono onlus e dal Comune di Lucca con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Regione Toscana.

In pratica l'Associazione Amici della Pallacanestro si è fatta carico di rinnovare le superfici di gioco che saranno adeguate e sostituite con un intervento della ditta specializzata Mapei utilizzando anche un contributo messo a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Terminato il lavoro strutturale entrerà in gioco Teo Pirisi - in arte Moneyless - che realizzerà con l'Associazione StArt un intervento di 'street art' su tutta l'area. Prenderà così vita un'opera figurativa di grandi dimensioni variopinta e distintiva che darà un nuovo carattere e una nuova attrattività a tutta l'infrastruttura sportiva in linea con lo spirito del bando specifico dalla Regione Toscana che finanzia questo tipo di iniziative.

“Questo intervento è un modello di come enti e associazioni possono contribuire al recupero di strutture creando identità e comunità nei nostri quartieri più moderni. Il recupero degli impianti ‘polivalenti’, in buona parte composte da campini da basket, è fondamentale per promuovere lo sport tra i giovani e per valorizzare quartieri e frazioni del territorio. Per questo abbiamo accettato immediatamente la proposta degli Amici della Pallacanestro e ci metteremo a lavorare ad un piano di recupero di quelli ancora inagibili o in cattivo stato di manutenzione – afferma l'assessore Barsanti – la cura di queste infrastrutture e il coinvolgimento dei residenti e di chi utilizzerà il nuovo campo da basket rappresenta un valore che dà vita a luoghi di aggregazione e di nuova socialità”

Lo sport nel tempo libero rappresenta un valore universale indispensabile anche per i nostri quartieri e per le nostre comunità – afferma Maria Pia Mencacci componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – per questo il nostro ente ha elaborato un bando specifico Sport e socializzazione che vuole sostenere la pratica dello sport di bambini, ragazzi e anziani, per fornire opportunità di aggregazione ed educazione, promuovere la costruzione di relazioni comunitarie e contribuire alla ricerca del benessere psico-fisico e questo progetto rappresenta pienamente le finalità che vogliamo perseguire.

“Questo intervento è possibile grazie ai fondi raccolti con il Trofeo Lovari che si svolge ogni anno durante il Settembre Lucchese e porta a Lucca il meglio della pallacanestro italiana. Chi in quei giorni è venuto al Palatagliate ha visto partite di livello assoluto e ha dato un contribuito al sostegno della pallacanestro lucchese – dice Patrizia Pecchia, presidente dell’associazione Amici della Pallacanestro Luca Del Bono onlus -. Dal 2015 la nostra associazione ha ripreso l’organizzazione del torneo grazie al contributo di privati ed enti pubblici che ci supportano. Così negli anni grazie al Trofeo Lovari abbiamo potuto aiutare tante famiglie nel sostegno delle spese per i bambini che vogliono praticare la pallacanestro, siamo riusciti a dotare il palazzetto di un nuovo parquet e ora siamo orgogliosi di dare il via a un intervento importante che recupera e restituisce una struttura sportiva ai cittadini”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa