Torna al canile di Lajatico la passeggiata a 6 zampe: "Una bella occasione per conoscere gli ospiti"

Un pomeriggio all'aria aperta, a spasso con i cani dell'Associazione Amici Animali a 4 Zampe Onlus. La data da segnare in calendario è per questo sabato 24 giugno, dalle 16.30. La passeggiata a 6 zampe sarà la giornata conclusiva del progetto sull'autismo "No fear" che la onlus ha portato avanti nelle ultime settimane. Il pomeriggio, organizzato da Amici Animali a 4 Zampe con Tarta Blu Aps e Noi per Voi, si svolgerà nel parco canile "La Valle Incantata" a Lajatico.

"Portate i vostri cani con voi alla passeggiata ma se non avete un peloso, non preoccupatevi: ve lo diamo noi!" spiegano dalla onlus. "Sarà una bella occasione per conoscere gli ospiti del nostro rifugio e dare loro visibilità".

Al termine della passeggiata sarà offerta una merenda grazie al buffet dell'associazione Noi per Voi, per cui è richiesta la conferma entro giovedì 22 giugno al numero 347 1848845.