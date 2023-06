Tramvia, l’assessore Giorgetti incontra Autolinee Toscane e sindacati per i cantieri

L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha incontrato oggi presso la sede dell’assessorato, insieme ai tecnici dell’amministrazione, l’Azienda ed i Sindacati – RSA Autolinee Toscane in merito ai cantieri per la tramvia, le deviazioni degli autobus e il servizio erogato.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le varie problematiche: disponibilità numerica degli autisti, tempi di percorrenza, possibilità di intervenire con la modifica di alcuni tratti degli attuali percorsi in deviazione, tempi semaforici, rimodulazione del servizio.

Al tavolo è stato condiviso che occorre intervenire per rispondere in modo più efficiente agli utenti e quindi attivare tutti quegli strumenti che possono essere necessari a raggiungere lo scopo. I responsabili di Autolinee Toscane si sono resi disponibili nei prossimi giorni ad incontri tecnici con gli uffici comunali e con le rappresentanze sindacali per verificare i tempi effettivi di percorrenza ed i ritardi, in modo da proporre le soluzioni, da portare alla prossima riunione già convocata per il prossimo giovedì 29 giugno nel corso della quale saranno decisi insieme i provvedimenti da attuare.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa