Al via il recupero della ex fabbrica Rosselli a Pontorme: nascerà un'area residenziale

Nuova vita per la ex fabbrica Rosselli di Empoli a Pontorme. Al posto della vecchia fabbrica di fiammiferi sorgerà un'area residenziale, con abitazioni, parcheggi e aree a verde. Ieri sono iniziati i lavori di ripulitura dell'area dalla vegetazione, poi si passerà alla demolizione vera e propria e alla bonifica dell'intera area.

La fabbrica, ormai abbandonata e spesso occupata abusivamente da senzatetto, sarà infatti recuperata grazie ad un intervento privato. A rilevare l'area è stata la Ciemme Servizi, che ora intende riportare l'area a nuovo splendore.

"Si tratta di un intervento privato di grande valore per la città - ha scritto il vicesindaco Barsottini in un post sul suo profilo facebook dopo aver visitato il cantiere - un esempio di buona collaborazione tra pubblico e privato". Il Comune da tempo fornisce sgravi e agevolazioni per il recupero di aree degradate e aveva recentemente rinnovato la convenzione riguardante proprio l'ex Rosselli.