Malore mentre è al lavoro, muore 54enne nel Pisano

Aveva 54 anni, era di Pistoia, stava lavorando nel Pisano. Stava camminando verso il camion, è crollato a terra e ha perso i sensi. È morto così Sauro Torrigiani, a causa di un malore fulminante a San Giuliano Terme, mentre era al cantiere sulla via Aurelia Nord. Era operaio in un'azienda di Porcari, si trovava lì per un'opera di rifacimento del manto stradale.

L'uomo, sposato e senza figli, ha perso conoscenza ed è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118. Portato in ospedale, ha perso la vita. Il magistrato ha disposto il trasferimento in medicina legale, si attende l'autopsia.

"La notizia della scomparsa di Sauro Torrigiani, l'operaio deceduto dopo aver perso i sensi mentre lavorava sul tratto sangiulianese della statale Aurelia, mi addolora. A nome di tutta la comunità di San Giuliano Terme esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi" ha scritto Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme.