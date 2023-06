Accardi e Zanetti restano all'Empoli, scelta giusta? Il sondaggio di gonews.it

Nelle ultime ore si parla molto di Empoli per il mercato. La squadra azzurra sta vendendo Vicario al Tottenham e probabilmente darà via anche Parisi, non si sa dove. Però c'è qualcosa in più, notizia fresca fresca: si sapeva della permanenza di Accardi, ora è ufficiale anche quella di mister Zanetti.

Alla luce della conferma del direttore sportivo e dell'allenatore, richiesti da molte in Italia, il sondaggio di questa settimana di gonews verte proprio sugli azzurri: che ne pensate della conferma di Accardi e Zanetti? Scelta giusta o no?

Potete dire la vostra in homepage fino a giovedì prossimo. Si può votare nella colonna di destra del sito. Buon voto!