Un uomo di 70 è rimasto ferito in un incidente agricolo a Sorano, in provincia di Grosseto.

L'uomo sarebbe stato a borso di un rimorchio, trainato da un trattore, e sarebbe caduto a terra, rimanendo ferito.

Il 70enne è stato trasportato con l'elicottero Pegaso al pronto soccorso di Siena in codice 3.