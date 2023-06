Soccorso a un cucciolo di capriolo ferito: l’intervento della Polizia Municipale

Un capriolo ferito raggiunto sul greto di un corso d’acqua, messo in sicurezza e consegnato agli enti dedicati per la sua cura. È stato questo l’intervento che nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Figline e Incisa Valdarno ha compiuto in località Stecco.

La pattuglia, intervenuta sul posto su segnalazione di un cittadino, appena ha accertato la presenza di un cucciolo di capriolo accovacciato nell'acqua, è intervenuta.

Un agente si è calato nell’acqua e, con l'aiuto di alcuni cittadini che hanno fornito una scatola, ha provveduto al recupero dell'animale.

Subito dopo è stata allertata l'unità recupero animali selvatici della Asl Veterinaria di Firenze che ha proceduto alla presa in carico e alle cure dell'animale.

Fonte: Ufficio stampa