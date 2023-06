In canto, il tenore Antonio Sarli e il Maestro Simone Faraoni alla Corte

Un nuovo appuntamento con la musica. Domenica 2 luglio alle 19 a Castelfiorentino il tenore Antonio Sarli e il maestro Simone Faraoni al pianoforte.



Questo il programma:

“Terra e Mare” di G. Puccini

“Après un Rêve” di G. Faurè

“Net, tol'ko tot, Kto znal’ ” di P. I. Chajkovskij

“Im wunderschoenen Monat Mai” da Dichterliebe di R. Schumann



“Vierno” di V. Acampora

“Core 'ngrato” di S. Cardillo

“Tu, ca nun chiagne!” di E. De Curtis



Qui invece qualche nota biografica di Antonio Sarli:

Antonio Sarli nasce a Potenza nel 1995.

Già in giovane età mostra predilezione per la musica e specialmente per il pianoforte di cui inizia a intraprenderne lo studio in maniera amatoriale e discontinua.

A 14 anni scopre il teatro d’Opera e ne rimane talmente affascinato da iniziare un lungo periodo di ascolto incessante e di profonda esplorazione discografica che lo porterà, a distanza di tre anni, alla decisione di voler intraprendere la carriera di cantante d’opera. Inizia così a studiare canto presso maestri privati nella sua città natale e in Russia, dove soggiornerà per alcuni mesi grazie a una borsa di studio. A 19 anni, dopo il conseguimento della Maturità Classica, si è iscritto al Conservatorio, prima a Matera e poi a Potenza. Ha frequentato numerosi Corsi e Masterclass internazionali sulla tecnica vocale e sull’arte scenica. Attualmente si sta perfezionando sotto la guida del Maestro Walter Donati e della Maestra Annarita Esposito, presso i Corsi di Alta Formazione Artistica dell’Accademia Musicale del Vallo di Diano. Recentemente ha partecipato ad alcuni concorsi internazionali arrivando finalista al concorso lirico “Maria Callas”- Città di Brescia di quest’anno.



Come sempre, seguirà cena condivisa con l'artista.

Graditi contributi in cibo o bevande!

Prenotazioni a lacortedegliaccorti@gmail.com