Kemas Lamipel, dalla Superlega entra in squadra l'opposto Klistan Lawrence

Nato a Cuba il 7 gennaio 2003, nazionalità sportiva Portorico, Klistan Lawrence è il nuovo opposto della Kemas Lamipel S. Croce. Prospetto dalle incredibili doti fisiche, arriva dall’Allianz Milano, realtà che lo ha portato in Italia, nella scorsa stagione, come vice di Jean Patry. Lawrence arriva dai college americani, dove è stato prima scelta per le High School (Long Beach State University). Nonostante la giovane età, vanta già una esperienza internazionale notevole, avendo partecipato con Portorico ai Giochi Panamericani, alla Coppa Panamericana, e, soprattutto, agli ultimi Mondiali. Circolano in rete filmati delle sue prodezze atletiche dove è definito “Monster of the Vertical Jump” o “Volleyball God from Puerto Rico”, tutti elementi che prevedibilmente scateneranno la fantasia e l’ambizione di una piazza passionale come quella di S. Croce sull’Arno. Al Pala Parenti dovrà far dimenticare “mostri sacri” amatissimi dalla piazza come Walla Souza e Matheus Motzo, ma “Klis”, come lo chiamavano a Milano, sembra aver le carte in regola per reggere la pressione e fare addirittura meglio.

In Superlega ha fatto esperienza in una delle squadre più forti, ma ovviamente ha trovato poco campo, pur entrando spesso e collezionando vari gettoni di presenza, oltre a 7 punti (5 in attacco e 2 a muro).

Nella nuova Kemas Lamipel 2023-24 andrà ad affiancare i confermati Colli, Coscione, Loreti, e le new entry Cargioli e Mati.

CURRICULUM:

2022-23 Allianz Milano, A1

2021-22 Long Beach State University

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa