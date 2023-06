Cade dal balcone cercando di andare dal fidanzato: muore 15enne dopo sei mesi di agonia

Dopo sei mesi di agonia è morta la ragazzina di quindici anni di Grosseto caduta dal secondo piano mentre si stava calando per raggiungere il fidanzato. Il fatto era avvenuto a dicembre 2022, la minorenne è scomparsa nelle ultime ore al Rugani Hospital di Monteriggioni.

Il fatto destò clamore in Maremma. A dicembre la giovane, allontanata dalla sua abitazione e affidata a una casa famiglia, tentò la fuga per raggiungere il fidanzato. Cercò di uscire di soppiatto dal secondo piano calandosi giù ma cadde e finì in coma. Portata a Le Scotte a Siena, è stata in seguito trasferita alla struttura di Monteriggioni.

Non si è più risvegliata dal coma profondo, è morta in ospedale dopo circa sei mesi. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Misericordia in attesa della sepoltura.