Open day di vaccini contro il Covid a Firenze

Un Open day per la somministrazione del vaccino contro il virus Sars-Cov2 è stato organizzato dal dipartimento di prevenzione per mercoledì prossimo 28 giugno a San Salvi (edificio 29) con orario dalle 14,30 alle 18. La “giornata aperta” si aggiunge alle sedute vaccinali settimanali ordinarie che già vengono svolte in tutti i territori dell’Azienda USL Toscana centro.

I cittadini potranno recarsi direttamente nella sede fiorentina per la somministrazione senza doversi prenotare.

“L’intento organizzativo è quello di facilitare l’accesso alla vaccinazione per chi ha compiuto i 12 anni di età e l’invito è rivolto anche a chi, per esempio, deve andare in vacanza in questo periodo per tornare a casa in sicurezza. I vaccini a disposizione sono il Comirnaty aggiornato (mRNA) ed il vaccino VidPrevtyn Beta (base proteica. Entrambi attivi contro le varianti attualmente in circolazione” – ha commentato il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell’Area aziendale di igiene pubblica.

La vaccinazione contro il coronavirus ha già coperto un’ampissima percentuale della popolazione residente nei territori dell’Azienda (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia).

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa