Piazza San Jacopino, targa in ricordo di Giampaolo Talani

“Fiorenza, bella fuori, a anche dentro. Altera, che guarda al futuro, in punta di piedi ma ben piantata per terra moralmente, come è sempre stata questa città e come lo sono sempre le donne”. Queste le parole di Giampaolo Talani incise su una targa a leggio in ferro battuto installata dall'amministrazione comunale nell'area pedonale di piazza San Jacopino, proprio di fronte all'opera dell'artista scomparso nel 2018.

L'inaugurazione questo pomeriggio con l'assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani, i consiglieri comunali Patrizia Bonanni e Massimo Fratini ed i rappresentanti del Centro commerciale naturale San Jacopino.

“Un nuovo arredo urbano che arricchisce la piazza – ha sottolineato l’assessore alla toponomastica Maria Federica Giuliani – ma che soprattutto da immediata contezza dell’autore dell’opera. Lo chiedevano i cittadini e gli estimatori di questo grande artista prematuramente scomparso che ha voluto così identificare l'idea di questa nostra città che è bene ricordare essere la prima statua pubblica che identifica Firenze con la figura di una donna e nella sua modernità si inserisce perfettamente nella piazza".

La statua, "Fiorenza", realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa, è alta tre metri e pesa cinque quintali è un dono di Banca Cambiano 1884 SpA al Comune di Firenze ed è stata installata il 25 marzo 2017 con l’inaugurazione di tutto il rifacimento della piazza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa