Premiati alunni della scuola Busoni di Empoli Ovest

Così è terminata la scuola alla secondaria di 1° F. Busoni di Empoli Ovest con la premiazione a Roma degli alunni che hanno partecipato al concorso “Libertà solidarietà nella società digitale”, organizzato da Programma il futuro e promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Lo scorso martedì una delegazione di studenti della 1E, guidati dai professor Giuseppe Gaglio e Antonio Paletta, si è recata a Roma al Ministero per accompagnare il giovane vincitore Ettore Mandriani di 1E.

Le emozioni erano a fior di pelle: Roma, il Ministero, la sala, la televisione. Un’esperienza unica arricchita anche dalle numerose menzioni al merito assegnate alla F. Busoni che premiano il lavoro di anni. Si tratta di un lavoro, quello sulla progettazione e coding, svolto in tutte le classi e coordinato dai professori Gaglio e Paletta che cercano di valorizzare le attitudini e gli interessi di ogni alunno.

Il concorso ha aiutato gli studenti a riflettere sull’importanza del condividere e del collaborare nell’interesse comune senza prevaricare la libertà altrui. Sono stati, quindi, realizzati in gruppo o singolarmente dei piccoli videogiochi sul tema del digital divide. Alcune classi hanno ricevuto la menzione al merito come la 3B per l’elaborato di Poda Alvin, la 2C per l’elaborato di Piccini Folco, Zou Mo, Coppolaro Lorenzo e Mariniello R.

Una menzione speciale è stata assegnata all’Istituto Comprensivo Empoli Ovest per il numero degli elaborati inviati e al prof. Gaglio per la sua partecipazione pluriennale alle edizioni del : 2021 “Informatica e responsabilità”; 2022 La privacy: diritto umano nella società digitale; 2023 Libertà e solidarietà nella società digitale.

