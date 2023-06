Viola ripetutamente i domiciliari per acquistare alcolici: finisce in carcere

Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Bibbona dopo aver violato ripetutamente gli arresti domiciliari per acquistare alcolici. Nonostante dovesse scontare una pena di sette anni per reati legati agli stupefacenti, l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari presso un'abitazione offertagli da una coppia da circa un anno.

Il 41enne avrebbe ignorato più volte la misura cautelare, uscendo dalla sua abitazione per acquistare bevande alcoliche, nonostante il divieto e il dissenso del proprietario dell'appartamento in cui risiedeva. Di fronte a questa serie di infrazioni, il giudice competente di Firenze ha emesso un'ordinanza per sostituire gli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

L'arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno ristretto l'uomo presso il carcere di Livorno. La decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la custodia in carcere è stata presa per garantire il rispetto della pena inflitta e per evitare ulteriori violazioni della misura cautelare.