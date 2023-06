Famiglia ringrazia l'ospedale di Empoli per "la competenza e l'enorme umanità"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento all'ospedale San Giuseppe di Empoli, che riportiamo di seguito, da parte di una famiglia del territorio.

"Stefano e Stefania Giani, hanno deciso di condividere un messaggio per tutto l’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dal triage, passando per l’alta complessità del pronto soccorso e l’AMA fino al reparto di medicina interna A3.

Carissimo personale dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli,

Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a voi tutti per l'eccezionale assistenza e la cura amorevole che avete dedicato al nostro caro babbo durante il suo breve ricovero presso i vostri reparti. Volevamo ringraziarvi per la vostra competenza, ma in particolare per l’enorme umanità dimostrata nei confronti di nostro padre e di noi familiari, in un momento così delicato.

In particolare vogliamo ringraziare la Dottoressa Di Martino e tutto il reparto A3 per la sensibilità e gentilezza dimostrata nei nostri confronti.

Ci tenevamo a esprimere questo ringraziamento di cuore visto che, purtroppo non sempre si riesce a riconoscere al personale ospedaliero la gratitudine che si meritano, per il loro lavoro fatto con dedizione e cura verso non solo il paziente, ma anche nei confronti della famiglia che lo circonda.

Desideriamo quindi semplicemente dirvi grazie.

Stefano, Stefania, Giacomo, Viola, Michela, Mauro, Adele e Marta e tutta la famiglia Giani".