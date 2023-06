I vigili del fuoco di Calenzano sono intervenuti alle ore 5:15 nel comune di Campi Bisenzio, in Via Leonardo da Vinci, per un incidente stradale dove due autovetture si sono scontrate frontalmente coinvolgendo anche una terza vettura che sopraggiungeva. I passeggeri dell'auto, 3 ragazzi, sono stati soccorsi dal personale sanitario, al momento non sono note lo loro condizioni.