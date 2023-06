Ferisce la fidanzata con un coltello, fermato a Firenze ex calciante

Dopo una discussione avrebbe colpito con un coltello la compagna, fuggendo via per poi essere rintracciato dai carabinieri. L'uomo fermato è un ex giocatore del Calcio storico fiorentino, già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di violenza.

Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio in via Canova a Firenze l'uomo stava camminando per strada con la fidanzata quando, al culmine di una lite, l'avrebbe ferita alla mano con un coltello. La donna è riuscita a rifugiarsi a bordo di uno scuolabus vuoto, dal quale l'autista ha chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. È stata infine trasportata in codice verde all'ospedale Torregalli. La posizione dell'uomo, fermato dai carabinieri, è adesso al vaglio della magistratura.