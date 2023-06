Principio d'incendio in un appartamento a Prato, nessuna persona coinvolta

Principio di incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento a Prato, in via San Giorgio. Sul posto sono intervenuti poco dopo le 18 i vigili del fuoco di Prato, con una squadra e l'autoscala dalla sede centrale. La proprietaria dell'abitazione, al primo piano di un edificio, rientrando a casa ha trovato gli ambienti invasi dal fumo e ha immediatamente avvisato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno prontamente messo sotto controllo le fiamme evitando che si propagassero a tutto l'appartamento.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto presenti anche due ambulanze inviate in via precauzionale dal 118, i carabinieri e la polizia municipale. La viabilità è stata a lungo interrotta per consentire le operazioni di soccorso.