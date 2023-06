Scontro tra due auto, muore una 44enne nel Pistoiese

Una donna di 44 anni, residente a Buggiano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 a Chiesina Uzzanese. L'incidente è avvenuto in via Livornese di sopra, nella località Molin Nuovo.

Da quanto appreso la vittima stava viaggiando a bordo di un'auto d'epoca, un vecchio Maggiolino, che si è scontrato con una Fiat 500 finendo in un fosso.

Nell'auto in cui si trovava la vittima c'era anche un uomo di 38 anni, il quale ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. I tre occupanti dell'altra vettura coinvolta, invece, non avrebbero riportato gravi conseguenze, ma sono state comunque portate in ospedale a Pescia per precauzione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118 e l'elisoccorso, ma purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare.Erano presenti anche vigili del fuoco e carabinieri.