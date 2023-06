Autolinee Toscane cerca tre dipendenti per la manutenzione bus

Autolinee Toscane è alla ricerca di addetti per potenziare la struttura che si occupa dell’attività di manutenzione bus.

In particolare, la ricerca in questa fase si concentra su tre figure, che servono rispettivamente per il Dipartimento Sud, una per la sede operativa di Siena ed una per la sede di Grosseto; ed una per il Dipartimento Nord destinata all’officina di Pieve Fosciana, in provincia di Lucca.

Le risorse ricercate saranno chiamate a svolgere attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti, sulle strutture e sulle apparecchiature dei bus che compongono la flotta di Autolinee Toscane.

Si tratta di figure molto preziose che andranno a sopperire il fisiologico turn over degli operatori, chiamati alle attività periodiche e programmatiche che ogni mezzo necessita per svolgere il proprio servizio sul territorio.

Tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di scuola media inferiore; la conoscenza dei principali sistemi del pacchetto Office (Excel, Word, ecc.); la disponibilità a muoversi sul territorio presso i diversi centri di manutenzione; essere automuniti; la disponibilità a lavorare su turni anche festivi; esperienza pregressa minima di 1 anno in ambito manutentivo veicoli, truck, bus; e idoneità psico-fisica.

Il profilo deve essere orientato al lavoro di squadra, alla risoluzione dei problemi ed alla gestione di priorità multiple; nonché mostrare capacità di pianificare e organizzare le attività, anche in vista del risultato atteso-proattività; nonché precisione e accuratezza. Sono richieste anche competenze tecniche in ambito elettrico/elettronico e la conoscenza dei processi di isolamento dell’avaria e di analisi del guasto.

L’azienda propone a queste figure un contratto a tempo determinato di 1 anno con prospettive di stabilizzazione al termine del periodo in un contesto multinazionale, multiculturale e dinamico in costante crescita.

Tutti i dettagli e le modalità di candidatura sono visualizzabili online sul sito at-bus.it alla sezione “lavora con noi”.

Fonte: Autolinee Toscane