Canottieri Limite, bronzo 'inaspettato' per Biondi-De Vito

La Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano è stata presente a Gavirate ai campionati italiani under 23 e under 17 con quattro equipaggi.

Il 2 senza pesi leggeri under 23 di Dario Biondi e Edoardo De Vito vince una inaspettata medaglia di bronzo al termine di una regata costante e regolare, sempre addosso ai primi due scappati fin dalla partenza, ma senza mai cedere un metro agli inseguitori.

Ottima prestazione per Emesto Rabatti nel singolo pesi leggeri under 23, dove come previsto ha dominato il campo il campione del mondo della specialità, ma ad inseguirlo da vicino e a difendere la sua ottima posizione c'era Ernesto.

Altra medaglia di bronzo che gli vale la convocazione per il raduno dove saranno allestiti gli equipaggi per il mondiale di categoria a Plovdiv in Bulgaria previsiti dal 19 al 23 luglio.

Amaro in bocca per il 4 con under 17 che giunge quarto dove nelle precedenti regate nazionali aveva sempre preso l'argento. Passo indietro dunque come piazzamento, risultato probabilmente causato da una forte pressione emotiva sui giovani atleti. Bravissimi comunque Cesare Borlenghi, Francesco Strona, Elia Pieri, Tommaso Prosperi e il timoniere Lorenzo Scaffi per l'ottima stagione agonistica portata a termine.

Non riesce ad approdare alla semifinale il due senza under 23 di Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà che ha tentato di imporsi su atleti più grandi e con più esperienza visto che i due appartengono alla categoria under 18.

I due atleti bianco celesti non sono rientrati a casa ma hanno preso parte al raduno raduno pre- mondiale in Calabria con la squadra nazionale. Sono in quota, al lago Arvo per un periodo di ossigenazione. Il loro mondiale sarà a Parigi dal 3 al 6 agosto.

Fonte: Canottieri Limite