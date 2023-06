Caldo addio: cinque posti in Toscana dove 'frescheggiare'

Fa caldo, forse troppo. La vita in città sotto il sole diventa poco sopportabile, si cercano oasi di freschezza. Sì, ma dove? Proviamo a darvi qualche consiglio su cinque posti in Toscana dove prendere un po' di fresco.

Monte Amiata

Tradizionalmente uno dei posti più freschi è l'Amiata. Si può fare un giro in uno dei borghi che lo circondano (Santa Fiora, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e altri ancora) e poi salire sulla cima, a prendere un po' d'ombra. Se il vento è clemente allora tra gli alberi dell'Amiata si può passare una piacevole giornata. In media la temperatura dell'Amiata è di almeno cinque gradi centigradi più bassa.

Libreria Sopra La Penna

Nel borgo di Lucignana (Coreglia Antelminelli) c'è una delle librerie più particolari d'Italia. Si chiama Sopra La Penna e, se amate i libri, allora non potete perdervela. È un salotto in altura, costellato di volumi: unisce accoglienza e poesia, una specie di paradiso per chi legge. È un paradiso anche per il clima, non c'è niente di meglio di un tè quando fuori la temperatura media è molto al di sotto dei trenta gradi.

Isola Santa

In Garfagnana, nel comune di Careggine, c'è il borgo di Isola Santa. Chiunque ha visto foto di questo incantevole spaccato di Toscana, un paesino ormai disabitato ma che sta acquisendo nuova linfa negli ultimi anni grazie al turismo. La temperatura tocca quasi venticinque gradi quando dalle altre parti supera i trenta... Il posto giusto per rifocillare mente e spirito.

Masso delle Fanciulle

Si dirà che la temperatura a Pomarance e Volterra non è che si discosti troppo da quella di Empoli o Pisa o Firenze. Certo, ma a Empoli o Pisa o Firenze non c'è uno specchio d'acqua riparato dagli alberi dove poter fare il bagno in tutta tranquillità (ma senza tuffi!). Lo si trova al Masso delle Fanciulle o al Masso degli Specchi, entrambi a due passi da Volterra. Consigliato a chi ama la natura più selvaggia.

La Verna

Il santuario della Verna è uno dei luoghi di spiritualità più noti della Toscana, ma è anche - fidatevi - uno dei più freschi. A due passi dal Parco delle Foreste Casentinesi, dove fare camminate su camminate riparati dagli alberi, ecco un posto che coniuga storia, verde e temperature basse. E poi si può visitare il santuario, o fare qualche percorso sul Monte Penna.