I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle ore 17:55 nel comune di Campi Bisenzio, in via Leonardo da Vinci al km 9, per un incidente stradale avvenuto tra quattro autovetture. Sono tre le persone ferite, di cui una estratta dai vigili del fuoco, dal momento che era rimasta bloccata nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno infine provveduto alla messa in sicurezza le vetture incidentate.