Presentato il nuovo Medical Center di Firenze in Manifattura Tabacchi

SYNLAB, leader Europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica con un’offerta completa di servizi di Medicina di Laboratorio, conferma l’investimento relativo al nuovo Medical Center di Firenze, che coprirà un’area di quasi 4000mq negli innovativi spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi. Il Centro offrirà circa 80 nuovi posti di lavoro, per coprire una vasta gamma di servizi diagnostici e medici e soddisfare le esigenze di salute di 200 mila pazienti l’anno. 8 milioni di euro investiti in apparecchiature ed attrezzature di ultima generazione, ottimizzando processi e flussi di lavoro e portando la digitalizzazione ad un livello successivo. Grazie al nuovo Medical Center, SYNLAB rafforza la propria capacità di supporto al sistema sanitario nazionale, confermandosi ancora una volta leader nella fornitura di servizi di diagnostica medica.

La posa della prima pietra dell’edificio che ospiterà il nuovo polo della salute fiorentino, si è tenuta questa mattina alla presenza di Mathieu Floreani, CEO del Gruppo SYNLAB, Stephan Brune, CEO South Europe SYNLAB, Andrea Buratti, CEO Italia SYNLAB, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Giovanni Bettarini, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze e Roberta Pasinetti, Head of Project & Construction, Management e CEO di Manifattura Tabacchi.

“La creazione di questo Medical Center, oltre ad essere una pietra miliare per l’assistenza sanitaria regionale in Italia, è anche un passo cruciale per l’intero Gruppo SYNLAB” ha affermato il CEO del Gruppo SYNLAB Mathieu Floreani. “Con questo nuovo Centro, stiamo potenziando la nostra presenza nella regione e perseguendo la nostra mission, fornire informazioni diagnostiche utili per una vita sana e per il benessere dei nostri pazienti, specialmente nel campo della prevenzione per sostenere e dar vita alla sanità del futuro”.

Il nuovo Medical Center ospiterà tutti i servizi di SYNLAB e rappresenterà, per i cittadini della regione, il primo punto di contatto per tutto ciò che riguarda la salute. I servizi includono analisi del sangue e di laboratorio, dai test di routine a quelli più avanzati, inclusi esami di genetica, oncologia e anatomia patologica. Inoltre, il centro ospiterà più di 40 ambulatori per visite specialistiche, esami ecografici e accertamenti strumentali, incluse un’area dedicata alla diagnostica gastrointestinale dove poter eseguire endoscopie digestive (esofago-gastro-duodeno scopia - EGDS e colonscopia). Un intero piano sarà dedicato alla diagnostica per immagini avanzata, con strumentazione ad elevatissima tecnologia, tra cui Risonanza Magnetica ad alto campo, TAC, mammografia e molto altro. Fiore all’occhiello della struttura sarà la prima area dedicata alla salute e alla prevenzione della donna creata in una struttura SYNLAB in Toscana, che accoglierà anche uno spazio aperto per incontri ed eventi.

“Oggi è il giorno zero di quello che diventerà un presidio sanitario strategico per il territorio toscano, andando a completare, con l’integrazione di ulteriori specialità e apparecchiature diagnostiche, la nostra offerta per la salute dei cittadini, guardando soprattutto alle donne e alle fasce più giovani, ma non solo” ha dichiarato CEO Italia SYNLAB Andrea Buratti. “Con questo investimento, intendiamo portare la nostra esperienza e competenza a supporto del sistema sanitario regionale, attivando sinergie virtuose pubblico – privato volte ad offrire un servizio eccellente e il più completo possibile, come già facciamo in numerose altre regioni. La scelta di aderire a un progetto di avanguardia urbana come Manifattura Tabacchi è dunque tutt’altro che casuale, e va di pari passo con l’evoluzione strutturale alla quale stiamo assistendo: crediamo infatti che il futuro vedrà sempre di più educazione, innovazione e servizi organizzati in ecosistemi altamente funzionali. In questa prospettiva, investire nel benessere delle persone non solo avrà un ruolo centrale, ma contribuirà fattivamente alla crescita dei territori”.

Il Medical Center è stato progettato in maniera innovativa e orientata al futuro. La nuova struttura sarà collocata all’interno di un edificio realizzato con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali con certificazione ambientale LEED® (Platinum Level), ponendolo ad un livello di assoluta eccellenza per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra, il risparmio energetico e idrico, la qualità dei materiali e delle risorse impiegati, la location della costruzione e il miglioramento della qualità ecologica dei suoi ambienti interni. L’edificio, infine, è caratterizzato da ambienti sicuri, sani e accoglienti realizzati nel rispetto degli standard ASHRAE per promuovere la salute pubblica e la qualità dell’aria, con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza possibile a pazienti, medici e specialisti.

Il Medical Center SYNLAB occuperà quattro livelli di Bulk, il nuovo edificio di Manifattura Tabacchi destinato a connotare col suo segno contemporaneo la trasformazione dell’antica fabbrica di sigari in un nuovo distretto vivace e futuribile per Firenze. L’edificio, il cui nome fa riferimento alle cataste di foglie di tabacco utilizzate per la fabbricazione dei sigari, è stato progettato dal pluripremiato studio Piuarch per offrire spazi di lavoro allo stato dell’arte della tecnologia, aperti, luminosi ed eco-friendly. Con uno sviluppo complessivo di oltre 10000 mq, il building offrirà spazi di lavoro flessibili e personalizzabili e l’accesso ai servizi della community creativa di Manifattura Tabacchi, che rappresenta oggi uno dei più importanti esempi di rigenerazione urbana in atto in Italia.

A livello di accessibilità, le caratteristiche e l’ubicazione del nuovo centro sono tali da stimolare ed incentivare le persone ad utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, grazie alla presenza di parcheggi dotati di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, alla vicinanza alla rete dei mezzi di trasporto pubblico.

“Dopo oltre ottant’anni di storia, Bulk è il primo edificio di nuova costruzione sul sito dell’antica Manifattura Tabacchi: progettato secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, offrirà ambienti di lavoro tecnologici e flessibili per garantire il massimo comfort e benessere a chi vi lavorerà. Sono molto felice che SYNLAB, che occuperà parte di questo edificio, abbia deciso di installarvi il suo innovativo Medical Center concepito come un centro all’avanguardia per la salute. L’arrivo di una società di questa importanza segna una nuova tappa del percorso di rigenerazione di Manifattura Tabacchi: la presenza di SYNLAB, infatti, arricchirà il progetto con i suoi servizi di prevenzione medica di altissimo livello, nel segno del benessere, dell’accessibilità a 360° e dell’inclusione che sono valori che condividiamo e che hanno ispirato il nostro intervento fin dall’inizio” ha affermato Roberta Pasinetti, Head of Project & Construction, Management e CEO di Manifattura Tabacchi.

“Manifattura Tabacchi è il più importante esempio di rigenerazione urbana che abbiamo a Firenze e rappresenta una nostra idea di città: una città che cresce aprendo alle attività di eccellenza, all’innovazione e alla creatività con nuove funzioni. L’arrivo del nuovo Medical Center di Synlab porterà circa 80 posti di lavoro, con 8 milioni di investimento. Un altro tassello in una Firenze che vuole essere sempre più competitiva e ambiziosa, proiettandosi come protagonista anche sullo scenario internazionale” ha dichiarato Giovanni Bettarini, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa