Vertenza Mondoconvenienza, dopo 8 ore di tavolo fallisce l'accordo. Sciopero ad oltranza

Vergognose le posizioni dell'azienda oggi al tavolo. Chiusura totale davanti alle richieste delle rappresentanze sindacali. Chiusura addirittura sulla richiesta di registrazione dell'orario di lavoro con un badge. Chiusura anche sulla richiesta di ricondurre nell'ambito di quello che prevedono le leggi i trattamenti economici a titolo di trasferta. L'azienda vuole ancora i turni di 12-13 ore e gli straordinari non pagati.

Otto ore di tentativi di mediazione portati avanti insieme al consigliere Fabiani e le rappresentanze CGIL sono fallite perché non potevano che fallire. Ci sono questioni che vengono prima della definizione del CCNL giusto da applicare (Logistica o Pulizie Multiservizi). Non si tratta e non si fanno compromessi sul rispetto di leggi, norme e contratti.

Lo sciopero ed il presidio continuano ad oltranza. Invitiamo a tutti, oggi più che mai, a sostenere questa battaglia di civiltà e diritti.

Si Cobas Coordinamento Firenze-Prato