Cena e Memorial di calcio 'Mario Proietti e Mauro Lastrucci': raccolti 2700 euro per la pediatria di Empoli

Sabato 24 giugno il Vitolini Calcio, con la Cantina Dianella e l'Osteria Da Bavaglio, ha organizzato il secondo memorial di calcio 'Mario Proietti e Mauro Lastrucci' e la quarta edizione di "a cena con Mario e Mauro". Lo scopo della serata, oltre al ricordo di Mario e Mauro, aveva una valenza benefica: è stato infatti possibile raccogliere grazie alla lotteria e all’asta 2.270 euro, che verranno devoluti al reparto Pediatrico dell’ospedale di Empoli.

Riportiamo i ringraziamenti di Gianluca Proietti del Vitolini Calcio:

Vista la tempesta di emozioni che mi sono piovute addosso, mi sono preso un po' di tempo prima di buttare giù un pensiero per la giornata organizzata in memoria di Mario Proietti e Mauro Lastrucci sabato scorso.

Vorrei innanzitutto fare dei ringraziamenti doverosi:

GRAZIE…ad una persona e ad un amico speciale, Dario Dainelli, per la disponibilità che mi ha dimostrato, per la naturalezza con cui si è impegnato affinchè tutto andasse bene, e per aver capito quanto fosse importante l’evento per me!!!

GRAZIE… a tutti gli amici sponsor, alle “Cantine Dainelli” che ci hanno omaggiato del vino della cena e di un sacco di maglie da calcio, a Marco Mordini di Tvl che grazie alla sua trasmissione “Il Salotto del Calcio” ci ha permesso di pubblicizzare in Tv il nostro evento, alla “Violanti Visconf” che ci ha omaggiato di 2 cappotti uomo, donna, ai ristoranti “Ciborgo” e “Loggia dei Medici” che ci hanno offerto un coupon a testa per una cena x 2 persone, al centro odontoiatrico “Andromeda” x un buono per la pulizia dei denti, alla “Ecology Vapor” per un coupon di un lavaggio auto, alla palestra “Link”, alla “Sammontana” che ci ha omaggiato del gelato servito a cena, di tavoli, sedie e ombrelloni pubblicitari e alla raccolta di alcune maglie da calcio, alla “Mia Grafica” per la stampa di tutto il materiale pubblicitario, alla “Alkimia Fragrances” per il profumatore da ambiente, a “Falorni Tech” x le due ceste piene di golosità, a “Tuttosport di Vescovi” x il nuovo pallone della serie A 23/24, al” Caffè Cristallo” x il buono di 2 aperitivi, a Damiano della società “Date” che oltre ad omaggiarci di 2 paia di scarpe uomo, donna, ha anche partecipato in maniera cospicua all’asta benefica;

GRAZIE… a tutti gli amici calciatori e non, per la raccolta delle maglie, Dainelli, Vicario, Bandinelli, Tonelli, Soriano, Ascoli, Gotti, Cesaretti, Guarino, Caccia, Piu, Croce, Lami, Montenegro, Leonardi, Paco, Baronti, Sigaro, Fulignati; addirittura Lele Adani che ci ha inviato le magliette della Bobo tv;

GRAZIE… alla mia squadra del Vitolini, a mister Tommaso Boschi , alla squadra Computer Gross di Moreno Gaini sempre molto attento e presente in queste situazioni e agli amici che hanno composto il Dream Team Rosario Guarino, Dario Dainelli, Francesco Valiani, Cristiano Zanetti, Daniele Croce, Nicola Caccia, Fabrizio di Napoli, Francesco Coppola, Marco Mazzanti, ai figli del sindaco Torchia, all’assessore Vanni, Francesco Polverosi, Mattia Scannadinari, Enrico Neri, Cristiano Savini, Federico Reali e al mister bomber Nicola Pozzi;

GRAZIE… al ristorante “Il Bavaglio” sia per la qualità della cucina, che per l’organizzazione;

GRAZIE…per la presenza delle Istituzioni, il Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ed il Comandante dei Carabinieri di Vinci Bruno Ravenda;

GRAZIE… a Claudio Lastrucci. Un giorno abbiamo deciso di creare questo evento, nell’ombra, ma è sempre stato disponibile e fondamentale perché tutto andasse come doveva andare;

GRAZIE… alla mia famiglia, mio fratello Mirko Proietti, Anna mia mamma, mia moglie Rita e i miei bambini Niccolò e Lorenzo;

GRAZIE a tutti i ragazzi della società Vitolini Calcio, Gianluca Lupi, Giovannini Claudio, Lupi Gianni, Filippo Cavallini, Biancalani Alessandro, senza di loro niente sarebbe stato attuabile; dalla rinascita del manto erboso, alla ristrutturazione del campo sportivo, alla realizzazione della cena in piazza.

GRAZIE… a tutti i presenti, e a tutti coloro che hanno partecipato attivamente all’asta benefica. L’affluenza è stata massima, sia al campo che la sera a cena, siamo riusciti a mettere sedute 230 persone.

Una giornata pazzesca, dove ho avuto la fortuna di scendere in campo da capitano del mio Vitolini e del Dream Team e per me è stata una emozione unica, LO GIURO.

Tutto per te, BABBO, spero davvero che tu possa essere contento di tutto quello che abbiamo organizzato per te e per Mauro. Vogliamo immaginare che siate lassù a ridere e “litigare” di calcio, e vi facciamo una promessa…la prossima sarà migliore!

Lo scopo della serata oltre al ricordo di Mario e Mauro ha una valenza benefica, siamo riusciti a raccogliere grazie alla lotteria e all’asta € 2.270,00, i quali verranno devoluti al reparto Pediatrico dell’ospedale di Empoli.

Quindi cosa posso ancora aggiungere…..DUEMILADUECENTOSETTANTA volte GRAZIE e se ho dimenticato qualcuno chiedo SCUSA.

Gianluca Proietti

Piombo