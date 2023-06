Francesca Posarelli eletta alla guida della Piccola Industria Toscana

Francesca Posarelli è la nuova presidente della Piccola Industria di Confindustria Toscana. Eletta dal comitato regionale, Francesca Posarelli succede a Stefano Gabbrielli che ha guidato negli ultimi anni la Piccola Industria regionale.

“Il nostro sistema economico è formato in larga parte da piccole imprese - spiega Francesca Posarelli, neo presidente della Piccola Industria di Confindustria Toscana -, che in questi anni turbolenti, hanno dimostrato una capacità di resilienza straordinaria che, oggi, va sostenuta e incoraggiata anche con competenze adeguate. Sappiamo infatti che, a dispetto dei dati sull’occupazione, soprattutto giovanile, spesso le imprese incontrano notevoli difficoltà nel reperire il personale adeguato ai loro bisogni. In Toscana, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro ha ormai superato quota 40%. Se vogliamo vivere da protagonisti la doppia transizione digitale e green, abbiamo bisogno di giovani talenti preparati che ci aiutino a diventare più sostenibili e più competitivi. E su questo fronte ci impegneremo per continuare ad avvicinare il mondo della scuola al mondo produttivo.”

Francesca Posarelli, già presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriale Pisana e vicepresidente dell’Unione Industriale Pisana, è CEO Esanastri Srl, presidente di Esanastri Vietnam Ltd e membro del CdA delle altre company familiari.

ESANASTRI è una impresa familiare con sede in Italia e in Vietnam, conta circa 130 dipendenti e un fatturato di 15 milioni di euro proveniente da un parco clienti prestigioso. L’azienda, infatti, è specializzata in soluzioni per la decorazione industriale e lavora con grandi imprese per lo sviluppo di prodotti in campo Automotive, Interior & commercial, Rail e Fashion.