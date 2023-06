Glaucoma, arriva la chirurgia mininvasiva all'ospedale di Pescia

Per la cura del glaucoma all’Ospedale di Pescia è stata introdotta anche la Minimally Invasive Glaucoma Surgery, la nuova generazione della chirurgia minivasiva con la quale vengono utilizzate strumentazioni all’avanguardia e device di ridottissime dimensioni; tali interventi, soprattutto nei casi più avanzati della patologia, riducono drasticamente le complicanze. Ad introdurre la nuova procedura chirurgica sono stati i dottori Giacomo Abbruzzese e Luca Cestari, della struttura operativa complessa di Oculistica, diretta dal dottor Francesco Mincione, che a sua volta afferisce all’Area aziendale Testa e Collo di cui è direttore il dottor Gianluca Leopardi.

Per l’avvio degli interventi microchirurgici, oltre all’utilizzo della chirurgia tradizionale e soprattutto per l’attivazione, da Gennaio 2023, di un Day Service dedicato, il S.S. Cosma e Damiano è ora “Centro Glaucoma”: ad oggi sono stati presi in carico 107 pazienti; 66 hanno terminato il percorso di valutazione pre operatoria e, di questi, 20 hanno già eseguito intervento chirurgico, 46 hanno svolto il follow up programmato e 41 verranno valutati entro il prossimo luglio.

Il percorso di Day Service prevede che, nella stessa giornata i pazienti possano eseguire tutti gli esami necessari alla valutazione clinica (da quello del campo visivo, alla pachimetria, alle tomografie ottiche computerizzate) fino alla visita conclusiva con il medico specialista oculista che valuta la necessità o meno di intervento chirurgico o follow up.

Dichiara la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore della rete ospedaliera aziendale: “competenze chirurgiche e organizzative hanno permesso di sviluppare all'Ospedale di Pescia un innovativo percorso: il day service, con la presa in carico rapida dei pazienti con glaucoma rappresenta un'eccellenza per i pazienti e per la nostra Azienda".

“Il glaucoma è la prima causa di cecità irreversibile. E’ una patologia asintomatica fino agli stadi più evoluti della malattia: questo tipo di organizzazione permette di indirizzare il paziente verso il percorso clinico terapeutico più appropriato e risolvere la problematica in pochi mesi. Tutto questo è stato possibile grazie alle competenze di medici e infermieri che ringrazio per il loro operato e la professionalità quotidiana”, – aggiunge la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario del presidio ospedaliero.

Nel caso di intervento il paziente viene messo subito in nota operatoria e seguito per tutto il percorso fino guarigione completa (controlli post chirurgici). Tutto questo grazie alle dottoresse Daria Frugoli e Alessia Pietrelli, coadiuvate dall'ortottista dottoressa Rita Squittieri, sempre sotto la direzione del dottor Mincione.

I casi candidati alla Minimally Invasive Glaucoma Surgery - precisa il dottor Mincione- sono selezionati e, più in generale la strategia chirurgica viene personalizzata ed indicata quando non si riesca a risolvere farmacologicamente la pressione oculare. I nuovi interventi sono meno invasisi e poterli proporre all'Ospedale di Pescia, grazie alle competenze acquisite dall’équipe medica e infermieristica che li esegue, rappresenta un grande passo avanti in ambito chirurgico e un vantaggio per i nostri pazienti".

Fonte: Asl Toscana Centro