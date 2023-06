"Le maestre di Ponte a Elsa hanno valorizzato i nostri figli, confermare il corpo docente"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di alcuni genitori degli alunni della scuola di Ponte a Elsa in ringraziamento alle insegnanti della classe 3^A per il loro impegno durante l'anno scolastico appena concluso. Ecco la lettera in forma integrale.

I genitori degli alunni della classe 3^A della scuola elementare S. Giovanni Bosco di Ponte a Elsa (Empoli) vogliono esprimere la loro gratitudine alle maestre per il lavoro svolto con i bambini, per il loro esempio di insegnamento e per la capacità di instaurare un ottimo rapporto costruttivo, collaborativo e comunicativo con gli alunni stessi ed i genitori, per la disponibilità e preparazione professionale messa a disposizione anche nelle attività extra scolastiche che si sono rivelate di assoluto valore per la crescita emotiva e cognitiva dei nostri bambini.

Ricordiamo a tal proposito la realizzazione interamente a cura della classe del musical ispirato dallo studio dell’astrofisica Margherita Hack, le lezioni di canto, lo studio della metamorfosi delle farfalle con successiva liberazione in natura di animali nati in classe.

Ringraziamo le nostre inseganti che non si sono limitate a fornire le basi culturali ma hanno cercato di tenere vivo l’interesse nei bambini e suscitare in loro la voglia di conoscere che ci auguriamo possa accompagnarli per tutta la vita.

Grazie per aver saputo accogliere e valorizzare i nostri figli e trasformare le differenze di ognuno di loro in opportunità di apprendimento.

Per tutto questo e anche perché riteniamo che la continuità didattica, specialmente per bambini di questa età, costituisca una priorità, riponendo piena fiducia nelle Istituzione, chiediamo alla Direzione Scolastica un aiuto affinché il corpo docente attualmente assegnato alla nostra classe sia confermato cosicché i nostri figli possano continuare ad usufruire del loro diritto allo studio in modo compiuto ed ordinato come fino ad ora le nostre insegnanti hanno garantito.

I genitori degli alunni della 3^A