Stalli di sosta blu: dal primo luglio arriva il nuovo gestore

Dal primo luglio la gestione e il controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Pistoia passano a un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Abaco SpA e Input Srl, che, a seguito della procedura di gara attivata nei mesi scorsi, si è aggiudicato il servizio per i prossimi cinque anni.

Fino al 30 giugno 2028, dunque, oltre a occuparsi dei circa 2.500 stalli auto a pagamento presenti in città, il nuovo gestore sarà impegnato anche nel rilascio dei permessi per zone a traffico limitato e aree pedonali urbane; nella vendita degli abbonamenti; nella manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale relativa agli stalli di sosta a pagamento. Affidato alla ditta esterna anche l’accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree blu e degli spazi residenti, che verrà effettuato quotidianamente attraverso gli ausiliari della sosta, personale assunto e debitamente formato dal gestore.

«La nuova gestione – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore a viabilità e infrastrutture – segna un cambiamento radicale nella gestione dei parcheggi a pagamento del Comune perché il nuovo gestore, oltre ad occuparsi delle riscossioni, si occuperà anche del controllo e del sanzionamento. Per questo, si suggerisce ai cittadini di cercare di avere maggiore attenzione alla correttezza e alle scadenze degli orari di parcheggio, perché i presidi di controllo saranno assai più frequenti degli attuali.»

Nuovi parcometri

In questi giorni sono in via di sostituzione i parcometri, complessivamente circa novanta, dislocati puntualmente in tutte le aree di sosta a pagamento. Se ne sta occupando il concessionario, che dovrà curarne anche la manutenzione, oltre al servizio di riscossione degli introiti, per conto del Comune.

Sportello utenti

In piazza Belvedere, dove è presente lo sportello Anagrafe, sarà aperto uno sportello al pubblico dedicato alla gestione e al rilascio dei permessi ztl, e alla vendita degli abbonamenti per la sosta.

Permessi ztl e apu, temporanei e invalidi

Per chiedere il rilascio di permessi ztl e apu è necessario prendere un appuntamento chiamando il numero 0573 371982, al quale risponderà il personale della nuova gestione.

I permessi temporanei (giornaliero per carico/scarico, per visite specialistiche e altro) saranno rilasciati dal nuovo gestore, ma continueranno a essere rilasciati anche dalla Polizia Municipale, rivolgendosi allo sportello che si trova al piano terra del Comando in via Pertini.

Rimane di esclusiva competenza della Municipale il rilascio dei permessi invalidi; a tal fine l'ufficio riceve su appuntamento, previa prenotazione telefonica al numero 0573 371981.

Abbonamenti

Gli abbonamenti mensili e annuali saranno erogati dai parcometri, tramite portale (che verrà reso noto appena attivo) e dai tabaccai abilitati (quelli situati in viale Adua 247, via Nazario Sauro 111, via Fiorentina 69, piazza Gavinana 6, via Pagliucola 98, via Porta Carratica 8, via Bindi 8, via Pacinotti 86). Gli abbonamenti in vigore mantengono la loro validità fino a normale scadenza.

Come pagare la sosta

Gli utenti potranno continuare a corrispondere il costo della sosta mediante monete, carte di debito e di credito (in corso di attivazione) e applicazioni per il pagamento online tramite dispositivi mobili. Sarà, inoltre, possibile prolungare la sosta da qualsiasi parcometro.

Le applicazioni

Una nuova applicazione, chiamata Insosta, consentirà di acquistare gli abbonamenti e accedere alla propria area riservata da pc, smartphone e tablet. Le applicazioni già attive da alcuni anni continueranno comunque a essere attive e funzionanti.

Prevista, poi, l’installazione di pannelli Infopark e l’apertura appunto di un portale del piano di sosta, che verranno attivati e resi noti nei prossimi giorni.