Tesseramento PCI, l'incontro con la Sezione Empolese Valdelsa

Per giovedì 29 giugno la Sezione Empolese Valdelsa del Partito Comunista Italiano ha organizzato una serata dedicata al tesseramento al Partito, presso la Casa del Popolo di Empoli Cascine, in Via Meucci 67.

Si inizierà alle ore 20.00 con una apericena (contributo di 15 euro a persona, prenotandosi al nunero 347 607 3685) per continuare, alle 21.15, con un incontro dibattito sul tema: "Un partito comunista radicato nel mondo del lavoro e nella società, per la pace e il socialismo".

Interverranno Nuccio Marotta (Segretario della Federazione Fiorentina del PCI) , Elisa De Felice (FGCI Toscana) e Sandro Scardigli (Segretario della Sezione PCI Empolese Valdelsa).

Fonte: Partito Comunista Italiano Sezione Empolese Valdelsa