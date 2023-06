Porcari, a Marco Baccini le deleghe all'archeologia e alla valorizzazione dell'archivio storico

Il neo-consigliere comunale Marco Baccini, subentrato per il gruppo di maggioranza Viviamo Porcari dopo le dimissioni di Franco Fanucchi, ha ricevuto questa mattina (29 giugno) dal sindaco Leonardo Fornaciari le deleghe all'archeologia e alla valorizzazione dell'archivio storico.

Impiegato in una società di assicurazioni a Lucca, Baccini ha 46 anni ed è alla prima esperienza diretta nella politica locale. Spetterà a lui adesso seguire, tra le altre, la partita di valorizzazione dell'area di Fossa Nera, che conserva resti di due complessi rurali di età romana, le ville, edificate nel II secolo a. C. e occupate fino all'età tardoantica.

“Un Comune come Porcari, sebbene locomotiva industriale della Piana – ha detto il sindaco Fornaciari – non può e non deve dimenticarsi della sua storia. Questo territorio infatti ospita la venticinquesima stazione della via Francigena, ma anche reperti documentali di ogni età, siti storici e archeologici, così come un nutrito archivio che disegna la parabola nel tempo di Porcari. Questi sono i delicati e importanti settori affidati a Marco Baccini. A lui adesso il compito di valorizzarli e promuoverli come caratteristiche peculiari della nostra Porcari. Non ho dubbi che Marco, al quale rivolgo il mio migliore in bocca al lupo, con la sua sensibilità e impegno, potrà fare un buon lavoro per la nostra comunità”.

Commenta Marco Baccini: “Con piena soddisfazione accolgo il conferimento degli incarichi da parte del sindaco. Ho avuto una formazione prettamente umanistica, con particolare riguardo alle lingue e le letterature straniere (francesistica e polonistica). Sensibile all'approccio storico e alla filosofia, sono grande appassionato di filatelia, cantautori francesi e studi genealogici. Pur avendo da sempre respirato aria politica, è la prima volta che mi presento da protagonista e, nei limiti del fatto che ho ancora moltissimo da apprendere, mi metto a disposizione della mia comunità con le mie risorse, le mie energie e la mia passione”.

Fonte: Ufficio Stampa