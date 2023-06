Tignano Festival, a Helena Norberg Hodge il premio per l'Ambiente 2023

Helena Norberg Hodge

L’attivista Helena Norberg Hodge, linguista, autrice e regista, già premio Nobel alternativo Arthur Morgan Award, è la protagonista del prossimo evento targato Tignano Festival, in programma venerdì 30 giugno alle ore 21.30. L’intellettuale svedese salirà sul prestigioso palcoscenico del Castello di Tignano per condividere con il pubblico un’occasione di confronto e scambio sulle tematiche ambientali e ricevere dal presidente del Comitato Culturale Tignano Paolo Gianni e dal sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli il Premio per l’ambiente 2023, indetto dalla rassegna di cultura e spettacolo promossa dal Comune e realizzata dal Comitato culturale Tignano. L’assegnazione del riconoscimento si terrà nell’ambito dell’incontro-dialogo con l’autrice, moderato dalla filosofa Gloria Germani in compagnia di Giannozzo Pucci della Libreria Editrice Fiorentina.

La Hodge è stata pioniera del movimento della Nuova economia, fondatrice e direttrice di Local Futures, promotrice del World Localization Day. È fondatrice dell'Alleanza internazionale per la localizzazione e cofondatrice dell'International Forum on Globalization e del Global Ecovillage Network. Ha ricevuto il premio Nobel alternativo Arthur Morgan Award e il Goi Peace Prize per aver contribuito alla "rivitalizzazione della diversità culturale e biologica e al rafforzamento delle comunità e delle economie locali in tutto il mondo".

Linguista, autrice e regista, Helena Norberg Hodge è autrice del best-seller internazionale Ancient Futures (1991) sulla tradizione e il cambiamento nella regione himalayana del Ladakh e di Local is Our Future (2019), in cui sostiene alternative localizzate all'economia globale attraverso la creazione di solidi sistemi alimentari locali e strutture democratiche. È una delle principali sostenitrici della localizzazione come antidoto ai problemi derivanti dalla globalizzazione. Ha prodotto e co-diretto il pluripremiato documentario The Economics of Happiness (2011).

Nel corso della sua carriera ha tenuto presentazioni a parlamentari di Germania, Svezia e Inghilterra oltre che alla Casa Bianca, al Congresso degli Stati Uniti, all'Unesco, alla Banca mondiale, alla Commissione europea e al Fondo Monetario Internazionale. Ha ricevuto il sostegno di molti leader mondiali tra cui il principe Carlo, il principe Sadruddin Aga Khan, il Dalai Lama e i primi ministri indiani Indira e Rajiv Gandhi. Nel 1993 è stata nominata uno dei "dieci ambientalisti più interessanti" del mondo dall'Earth Journal. Nel libro di Carl McDaniel Wisdom For a Liveable Planet del 2005 è stata descritta come “una degli otto visionari che stanno cambiando il mondo di oggi”. Al termine dell'incontro sarà possibile assistere alla proiezione del suo film documentario L'economia della Felicità. Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI SUCCESSIVI

Tiziana Giuliani

Domenica 2 luglio sarà l'attrice Tiziana Giuliani a presentare il suo monologo “Sventrati. Vivere-sopra”, un lavoro per commemorare la strage dei Georgofili del 27 maggio 1993 dedicato alle vittime di tutte le stragi, in modo particolare al vigile del fuoco Roberto Pecchioli. La produzione dello spettacolo è di Arca Azzurra Eventi in collaborazione con i familiari delle vittime della strage e la consulenza dei Vigili del Fuoco di Firenze. Il testo ha vinto il Premio Nazionale l'Artigogolo, drammaturghi in azione 2022.

Una narrazione affidata alla parola, al suo valore evocativo di immagini ed emozioni. Sventrati vuol essere orazione civile ma al tempo stesso riflessione sulla possibilità di sopravvivenza di un’umanità ferita. Come può ciascuno di noi fare i conti con le proprie perdite? Si muovono nello spettacolo la storicità degli eventi e il processo di formazione umana, professionale e di coscienza civile del giovane pompiere di leva Simone Mannelli, per scelta condivisa denominato Neri nel testo, oggi Vigile del Fuoco di Firenze.

Il resoconto di quella notte è basato sulle interviste telefoniche realizzate dall’autrice, durante il periodo del lockdown, ai capisquadra e ad alcuni fra i componenti delle prime squadre di soccorso dei vigili del Fuoco di Firenze centro e Firenze Ovest che arrivarono per primi in via dei Georgofili la notte della strage. Ingresso € 15,00, soci Unicoop Firenze, ChiantiBanca e Chianti Mutua € 10,00. Biglietti acquistabili online su www.tignano.it.

Giovedì 6 luglio è in programma il recital per violino e pianoforte dei maestri Uto Ughi e Bruno Canino; sabato 8 luglio sarà la volta del recital dedicato a Giorgio Gaber; giovedì 14 luglio si parla del caso Julian Assange con un incontro dibattito e per finire domenica 16 luglio chiude la rassegna il concerto Jazz for Planet. Informazioni e prenotazioni: 338 86.80.595 – www.tignano.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino