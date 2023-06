Domenica al museo, nuova giornata di ingressi gratis in Toscana

Nuovo appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Domenica 2 luglio anche molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.

A Firenze saranno a ingresso gratuito il Museo Archeologico Nazionale, le quattro Ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e il Parco di Villa il Ventaglio.

Nella Villa medicea della Petraia è in corso la mostra “Il tempo del riposo”, curata da Giulia Coco, Marco Mozzo e Lucia Nucci, che presenta due antichi manufatti, un orologio in bronzo dorato e argentato e un sontuoso letto a baldacchino, recentemente restaurati.

Gli oggetti sono storicamente legati alla figura del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia: l’orologio, infatti, nel 1865 fu trasferito da Lucca a Villa La Petraia nella camera di Rosa Vercellana, detta la Bella Rosina, moglie morganatica del sovrano sabaudo, mentre si ipotizza che il letto, per la sua straordinaria magnificenza, sia stato utilizzato da qualche personaggio di alto lignaggio, non ultimo lo stesso Vittorio Emanuele II.

Nel salone della Villa medicea di Cerreto Guidi si potrà visitare la mostra "La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi", che presenta al pubblico il bozzetto e la riproduzione di alcuni disegni preparatori del dipinto di Vincenzo Mannozzi, affascinante pittore del Seicento fiorentino, raffigurante “La Verità scopre la Menzogna”. La Villa e la mostra saranno anche straordinariamente aperte di sera domenica 2 luglio dalle 20 fino alle ore 23, in occasione della Notte di Isabella.

Anche tutte le aree archeologiche saranno aperte a ingresso gratuito Roselle, Vetulonia i Tumuli di Montefortini e Boschetti a Comeana (PO), il tumulo del Sodo a Cortona (AR) e il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello.

Al Museo archeologico nazionale e Antica Città di Cosa è sempre visitabile l’installazione site specific Dal Giorno alla Notte, ideata dall’artista Felice Levini con testo critico di Massimo Belli, che racconta la storia dell’antica colonia fondata dai romani sulla sommità della collina di Ansedonia nel 273 a.C. dopo la conquista di Vulci e dei territori etruschi limitrofi.

Al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo è in corso la mostra "Il magistero medievale di Margarito d’Arezzo - La 'Madonna delle Vertighe' e le opere del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo", esposizione che riunisce parte del corpus delle opere di Margarito e rende omaggio al suo genio creativo. Sempre ad Arezzo, oltre a poter ammirare gratuitamente lo splendido ciclo pittorico di Piero della Francesca, raffigurante la Leggenda della Vera Croce, nella Basilica di San Francesco, nel Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate sarà visitabile la sezione inaugurata da appena due settimane dedicata agli Arretina vasa e alla loro straordinaria storia. Sempre gratuiti anche il Museo di Casa Vasari, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi.

A Lucca saranno aperti i due musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi.

All’isola d’Elba aperte gratuitamente le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini. Immersi in un contesto storico e ambientale di straordinaria qualità e bellezza, i due edifici si propongono di non disperdere il ricordo della permanenza nell’isola di Napoleone Bonaparte (4 maggio 1814-26 febbraio 1815). Tra i numerosi tesori che conservano, di particolare rilievo è l’interessante e vasta biblioteca, oggi conservata nella Palazzina dei Mulini, condotta con sé dall’imperatore e poi da lui donata alla Comunità di Portoferraio.

Domenica al museo a Pisa al Museo di Palazzo Reale e al Museo nazionale di San Matteo: in quest’ultimo alle 11 il direttore del Museo, Pierluigi Nieri, e Marco Collareta, già ordinario di Storia dell'arte medievale presso l'Università di Pisa, offriranno al pubblico una visita guidata di approfondimento del busto reliquiario di San Rossore, capolavoro bronzeo di Donatello da poco rientrato in sede dopo le mostre di Firenze, Berlino e Londra dedicate al grande maestro del Rinascimento. L’opera fu creata per contenere la reliquia di San Rossore, entrata in possesso dei monaci della chiesa di Ognissanti di Firenze nel 1422; nel 1591 il reliquiario fu donato da Ferdinando I de’ Medici alla chiesa pisana dei Cavalieri di Santo Stefano.

La Certosa di Calci accoglie il pubblico con visite guidate, con prenotazione obbligatoria, nei suggestivi ambienti dedicati alla vita eremitica, cioè il chiostro grande lungo i cui bracci sono disposte le 15 celle dei monaci (una delle quali aperta alla visita), nella chiesa, nelle cappelle, nel refettorio e nel capitolo.

A Monsummano Terme (PT) si potranno attraversare con visite accompagnate le stanze della casa museo del poeta Giuseppe Giusti.

In provincia di Siena, lungo uno dei percorsi della Via Francigena, sarà aperto l’Eremo di San Leonardo al Lago, e a Chiusi il Museo nazionale Etrusco.

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

piazza S.S. Annunziata, 9b - 50122 Firenze (FI)

Cenacolo di Andrea del Sarto

via di San Salvi, 16 - 50135 Firenze (FI)

Parco di Villa il Ventaglio

via Giovanni Aldini, 10/12 - 50131 Firenze (FI)

Giardino della Villa medicea di Castello

Via di Castello, 47 50141 Firenze

Villa medicea della Petraia

Via della Petraia, 40 50141 Firenze

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio

via Ponti Medicei, 7 - 50050 Cerreto Guidi (FI)

AREZZO

Basilica di San Francesco

piazza San Francesco, 1 - 52100 Arezzo (AR)

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano

via Margaritone, 10 - 52100 Arezzo (AR)

Museo di Casa Vasari

via XX settembre, 55 - 52100 Arezzo (AR)

Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna

Via San Lorentino, 8 52100 Arezzo

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi

piazza Mameli, s.n.c. - 52031 Anghiari (AR)

GROSSETO

Area Archeologica di Roselle

Via dei Ruderi, 46 58040 Roselle (GR)

Area archeologica di Vetulonia

vie Case di Siena, s.n.c. - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa

via delle Ginestre, s.n.c. - 58015 Orbetello (GR)

LIVORNO

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini

piazzale Napoleone, 1-3 - 57037 Portoferraio (LI)

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino

via di San Martino - 57037 Portoferraio (LI)

Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello

Via del Museo, 8 57016 Castiglioncello, Rosignano Marittimo (LI)

LUCCA

Museo nazionale di Villa Guinigi

via della Quarquonia s.n.c. - 55100 Lucca (LU)

Museo nazionale di Palazzo Mansi

via Galli Tassi, 43 - 55100 Lucca (LU)​

PISA

Museo nazionale di San Matteo

piazza S. Matteo In Soarta - 56126 Pisa (PI)

Museo Nazionale di Palazzo Reale

Lungarno Pacinotti, 46 - Pisa

Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci

via Roma, 79 - 56011 Calci (PI)

PISTOIA

Museo nazionale di Casa Giusti

viale Vincenzo Martini, 18 - 51015 Monsummano Terme (PT)

Gratuito l’ingresso anche ai Musei Civici (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra "Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora"), che saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle 11 alle 19.

PRATO

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta

Piazza de' Medici,14 59016 Poggio a Caiano (PO)

Area archeologica di Comeana (PO). Tumuli di Montefortini e Boschetti

via Montefortini, 1 59015 Carmignano (PO)

SIENA

Eremo di San Leonardo al Lago

strada dell'Osteriaccia, 4 - 53035 Monteriggioni (SI)

Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle

via Porsenna, 93 - 53043 Chiusi (SI)