In Vespa per girare l'Italia durante la pandemia: a Pisa il film di Weiskopf 

Una serata “on the road” in cerca della libertà. Mercoledì 5 luglio (ore 21,30), Al Parco delle Concette di Pisa, il regista austriaco Hermann Weiskopf presenterà al pubblico il suo film Ride back to freedom. L’evento è organizzato dal Cineclub Arsenale, in collaborazione con Fondazione Piaggio e Motorteam.

Cosa significa libertà quando il mondo intero è intrappolato da una pandemia senza precedenti? In sella alla sua amata Vespa, subito dopo il primo lockdown da COVID-19, il regista Hermann Weiskopf, a partire dal 15 giugno 2020, quando il confine tra l'Austria e l'Italia si è finalmente riaperto per la prima volta dopo il blocco causato dal Coronavirus, ha percorso con la sua Vespa quasi 5.000 chilometri dal nord al sud dell'Italia, in un viaggio che offre un'istantanea toccante della pandemia in Italia.

Gli intervistati sono persone incontrate casualmente lungo il suo percorso, di ogni età e provenienza, che hanno accettato di condividere con spontaneità la loro esperienza sulla pandemia di COVID-19, del lock down e della loro personalissima visione della libertà. Nei loro racconti, talvolta tragici, talvolta gioiosi o filosofici, ma sempre ricchi di importanti spunti di riflessione, parlano di come si vive la libertà dopo la prima fase di pandemia.

La colonna musicale, interamente composta da artisti diversi per il film, esalta emozionalmente molti punti del film.

Fonte: Ufficio Stampa