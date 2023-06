Forte maltempo in Toscana, Giani: "Nubifragio a Livorno"

(foto da Facebook)

È in corso oggi, venerdì 30 giugno, un forte maltempo che interessa quasi tutta la Toscana, con un occhio di riguardo alla fascia centrale e costiera. Gli aggiornamenti arrivano direttamente da Eugenio Giani, presidente della Regione.

"Nubifragio a Livorno con 60mm di pioggia in un'ora. Nell'ultima ora registrate oltre 3900 fulminazioni nella zona" ha scritto Giani poco prima delle ore 11.

A Livorno è stato aperto già da stamani il centro situazioni di protezione civile a causa del forte temporale che ha colpito intorno alle 8.30 la città. La protezione civile sta monitorando le varie zone della città insieme alla polizia municipale.

Così Luca Salvetti, sindaco labronico: "Parchi e cimiteri sono chiusi, le attività educative del comune che iniziavano tutte alle 10.30 sono state sospese, abbiamo dato indicazione alle scuole medie e alle scuole superiori dove sono in corso gli esami di fine anno di procedere con chi è già nella sede di svolgimento e di avvertire invece chi doveva sostenerli più tardi di non recarsi sul posto in attesa dell’evoluzione meteo. Si raccomanda a tutti di evitare spostamenti e di seguire le modalità di comportamento legate alle emergenze idrogeologiche che trovate su cittadino informato o sul sito del Comune di Livorno".

La situazione è sotto controllo. Ancora il primo cittadino: "Stiamo gestendo con i dirigenti scolastici tutte le situazioni delle scuole comunali, statali, primarie, medie e superiori. Il contatto diretto con le strutture ci presenta un quadro con nessuna emergenza particolare".