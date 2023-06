Ospedale Santa Verdiana, Falorni: "Lavori al Blocco D entro l'anno"

A che punto sono i lavori all'ospedale di Castelfiorentino? Il sindaco castellano Alessio Falorni ha fatto il punto sui social su come stanno andando le cose al Santa Verdiana. Ma c'è di più, c'è una bella notizia riguardo il blocco D, quello che conteneva la parte riguardo radiologia e trasfusionale.

"I contorni delle due palazzine che conterranno Cure Intermedie e Cura dei Disturbi Alimentari cominciano a essere ben delineati. Arriva anche la notizia dei 425mila euro di lavori consegnati in più, riguardanti il blocco D. Finiranno entro l’anno, e si cercherà di sfruttare questo momento di estate in cui la radiologia sospende le sue attività" ha scritto Falorni.

Ancora il sindaco: "L’ASL Toscana Centro mi ha informato che entro il 30 settembre verrà siglata la variante che impiega 2,5 milioni di euro in più rispetto ai 13,5 iniziali, per aggiungere un piano alla palazzina in costruzione delle Cure Intermedie, e quindi portare i posti a 24 rispetto ai 12 inizialmente previsti, facendo assumere al Santa Verdiana la qualifica di Ospedale di Comunità".

La fine dei lavori è prevista per metà 2025, ha riportato Falorni: "Non ce la farò a vedere la fine durante il mio mandato ma presto Castelfiorentino riavrà il suo Polo, degno di questo nome".