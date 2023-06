Stazione di Pisa, il cantiere si sposta in viale Gramsci. Ecco le modifiche alla viabilità

Si sposta in viale Gramsci il cantiere in corso per la riqualificazione della Stazione di Pisa. Per permettere l’allestimento dell’area cantiere, entrano in vigore le seguenti modifiche al traffico: da lunedì 3 luglio fino a venerdì 11 agosto, in viale Gramsci, nella corsia di destra (lato presidio Polizia Municipale-Punto SNAI), sarà istituito il doppio senso di marcia, riservando la corsia esterna in esclusiva al transito dei bus, con senso di marcia Piazza Stazione-Piazza Vittorio Emanuele, mentre la corsia interna è riservata a tutti gli autoveicoli con senso di marcia Piazza Vittorio Emanuele-Stazione Centrale-Via Corridoni; invece nella corsia sinistra del viale (lato edicola), dove sarà allestita l’area cantiere, sarà istituita la chiusura al transito veicolare con divieto di sosta. Inoltre in via Catalani dal 3 luglio al 3 agosto sarà istituita in via sperimentale l’inversione del senso di marcia con direzione via Mascagni-via Battisti. Infine nell’area parcheggio in piazza della Stazione saranno istituiti 2 stalli riservati alla Polizia Municipale e 1 alle Forze di Polizia in prossimità del percorso pedonale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa