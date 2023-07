Abbandonato sotto il sole e legato a un cipresso, ora Koffy cerca casa

Ha quattro mesi, è un cucciolo di cane e cerca casa. La sua storia poteva essere un dramma, ma il canile 'La Valle incantata' di Lajatico l'ha trasformata in una vicenda positiva. Si chiama Koffy, ha quattro mesi e la mattina del 26 giugno è stato trovato, abbandonato, vicino al rifugio situato nell'Alta Valdera.

I membri del rifugio hanno trovato Koffy ansimante legato a un cipresso con una corda strettissima. Era molto caldo, anche il cagnolino stava patendo l'afa. "Siamo nel 2023, dannazione, non si possono accettare queste cose! Con le associazioni sul territorio che possono aiutarvi, come potete pensare ancora di sbarazzarvi dei vostri animali così? Bastava fare 10 passi in più verso il cancello e parlare con noi, avremmo trovato un modo per aiutarvi" scrivono dal Parco Canile.

Dopo le dovute cure, e un po' d'acqua per un animale molto assetato, Koffy sta bene e cerca casa. Pesa 7 chili, è una futura taglia grande e dal canile lo descrivono così: "Gioca e crede ancora negli esseri umani, i cani hanno proprio un'anima pura. Sa già andare al guinzaglio e non ha problemi a viaggiare in auto. È molto educato e socializzato all'interazione con le persone e con gli altri cani. Cerca una famiglia che possa amarlo e fargli vivere una lunga vita da dimenticare cosa ha dovuto subire già così giovane".

Per l'iter dell'adozione e per avere informazioni il Parco Canile La Valle Incantata è aperto tutti i giorni in orario 10-12 e 14-18, per info 3889929018.