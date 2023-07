Inaugurati i nuovi spazi del presidio socio-sanitario di Carmignano

Il presidio socio-sanitario territoriale di Carmignano si allarga, dotandosi di spazi di nuova acquisizione che accoglieranno attività sanitarie di riabilitazione, fisioterapia, logopedia ed ospiteranno un servizio di training per le famiglie con bambini con difficoltà di linguaggio ed un servizio di proiezione consultoriale con corsi di preparazione al parto.

Stamani, al taglio del nastro della nuova parte del presidio, tante le istituzioni regionali, cittadine e dell’Azienda USL Toscana Centro presenti. A battezzare a nome della Regione Toscana i nuovi spazi dell’immobile il presidente Eugenio Giani e gli assessori regionali alla Sanità e al Diritto alla Salute Simone Bezzini e Stefano Ciuoffo, assessore alle Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza insieme al direttore generale AUSL Toscana Paolo Morello Marchese, al sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carmignano Federico Migaldi, al presidente e alla direttrice della Società della Salute di Prato, Simone Faggi e Lorena Paganelli. Presente anche la Consigliera regionale, Ilaria Bugetti ed il sindaco di Vaiano Primo Bosi oltre a rappresentanti e dirigenti dell'Azienda sanitaria e della SdS area pratese.

Il Presidio socio-sanitario di Carmignano - di proprietà della Misericordia di Carmignano, in locazione ad uso della Azienda USL Toscana Centro come presidio socio-sanitario territoriale - si amplia con nuovi spazi di 136 mq (superficie netta).

“Sono queste le inaugurazioni più belle.” - ha detto il presidente RT Giani. “Ci fanno capire come il sistema sanitario toscano sia veramente all’avanguardia. Qui a Carmignano non si avrà solo un ampliamento ed un abbellimento della struttura, cosa già di per sé molto importante, ma l’implementazione e l’avvio di attività sanitarie decisive per la vita di una comunità come la riabilitazione, la fisioterapia e la logopedia. I nuovi locali ospiteranno, inoltre, anche un servizio di training per le famiglie con bambini con difficoltà di linguaggio e un servizio di proiezione consultoriale con corsi di preparazione al parto”.

“Con i nuovi spazi - commenta l’assessore alla Sanità e al Diritto alla Salute Simone Bezzini - si amplia l’offerta di servizi e migliora la presa in cura dei pazienti sul territorio di Carmignano e dell’area pratese. Viviamo in un momento storico in cui è sempre più forte la necessità di dare risposte territoriali, che siano davvero di prossimità, e di percorsi di assistenza multiprofessionali: la scelta di destinare i nuovi locali ad attività sanitarie di riabilitazione, fisioterapia, logopedia con personale specializzato guarda proprio in questa direzione, quella di avvicinare i servizi al cittadino.”

Il presidio - composto, prima dell’intervento di ampliamento, da un piano seminterrato (accesso via Redi), con locali destinati a spogliatoi ed archivio, un piano terra (accesso largo della Misericordia), dove sono ospitati quattro ambulatori, sale di attesa e disimpegni, e da un primo piano dove sono ospitati tre uffici con annessi servizi igienici - con questo ampliamento è stato incrementato di nuovi spazi che includono nello specifico un ampio locale da destinare a palestra per la riabilitazione, dotato di annesso ufficio ed ingresso, servizi igienici e spogliatoi per gli utenti.

“Esprimo soddisfazione a nome di tutta l’Azienda USL Toscana Centro per questo ampliamento del presidio socio-sanitario di Carmignano che permetterà di offrire servizi al territorio sempre più specifici e funzionali e di potenziare l’offerta rivolta alle popolazioni che vivono nei comuni più piccoli, facendoli divenire luogo di eccellenza. Un luogo non solo di riabilitazione fisica per vari tipi di utenza, ma anche di sostegno a genitori e famiglie attraverso il servizio di supporto di logopedia e l’opportunità di realizzare in loco i corsi di preparazione al parto, evitando così alle donne di doversi spostare verso Prato. È verso quest’ottica di potenziamento del territorio che sta andando la nostra Azienda, un territorio che sia da modello anche per le grandi realtà.” – sottolinea il direttore generale AUSL Toscana Paolo Morello Marchese.

“Grande soddisfazione per questo ampliamento anche da parte della Società della Salute pratese. Nuovi servizi molto specialistici che saranno a disposizione non solo degli abitanti carmignanesi, ma andranno a beneficio di tutto il territorio pratese. Il servizio principale che prenderà vita nei nuovi spazi sarà quello fisioterapico, disponibile il lunedì e venerdì in orario 8-14, che permetterà alle persone, soprattutto agli anziani con patologie croniche, di evitare lunghi spostamenti e di poter usufruire sia di attività di fisioterapia ambulatoriale che domiciliare.” – afferma Simone Faggi presidente della Società della Salute pratese.

“Non solo riabilitazione fisica; verranno infatti attivati importanti servizi di Logopedia (nei giorni di martedì e giovedì in orario 9-15), al fine di evitare lunghi tratti di percorrenza ai bambini e alle famiglie, un servizio di Training di Gruppo per genitori con figli che hanno problematiche di linguaggio gestito dalla Neuropsichiatria Infantile, ed attività consultoriale che organizzerà corsi di preparazione al parto.” – aggiunge la direttrice SdS area pratese Lorena Paganelli.

"Questo ampliamento assicura ai nostri cittadini servizi socio-sanitari aggiuntivi a portata di tutti e questo rientra esattamente nel nostro concetto di sanità, una sanità con la persona al centro.” - commentano il sindaco Edoardo Prestanti e l'assessore alle politiche sociali Federico Migaldi concludendo: “Ringraziamo tutte le forze scese in campo affinché questo avvenisse. L’Azienda USL Toscana Centro, la Regione Toscana, la SdS Prato e la Misericordia di Carmignano. Un gran bel lavoro di squadra che non finirà qua. Siamo certi che in uno spazio così potremmo pian piano incrementare ulteriormente i servizi al cittadino.".

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa