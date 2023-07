Tentano assalto alla cassaforte del supermercato, ma fuggono a mani vuote

I carabinieri hanno messo in fuga una banda di ladri che ha tentato di portar via la cassaforte di un supermercato di Porcari, in Lucchesia. Il fatto è avvenuto alle 3 della scorsa notte. I malviventi hanno prima forzato una porta di servizio e poi una interna, facendo suonare l'allarme. Nonostante il breve tempo per raggiungere la cassaforte e tentare di forzarla, i militari sono giunti rapidamente dopo l'attivazione della vigilanza privata. Per i ladri il colpo non ha fruttato denaro.