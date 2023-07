Volo da Sarzana per trasferire bimbo di 6 anni al Meyer di Firenze

Per trasferire un bimbo di 6 anni della Repubblica Ceca dall'Isola d'Elba a Firenze per delle cure dopo la perforazione della milza e la rottura del polso, l'elicottero Nemo 04 della Guardia costiera di Sarzana (La Spezia) è stato fatto decollare questa notte. Il piccolo è stato portato dall'ospedale Portoferraio al pediatrico Meyer di Firenze. L'elicottero Pegaso, utilizzato in circostanze come questa, non ha potuto volare per il maltempo e per questo è stato allertato il Nemo 04.