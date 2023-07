Rotary Cuoio, il nuovo presidente è Claudio Bartali

Il giorno 28 giugno 2023 si è svolta presso la sede del Rotary Club di Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio la cerimonia di passaggio del martelletto nel corso della quale Claudio Bartali, succedendo al Giorgio Bosco, ha assunto la Presidenza del Sodalizio per il prossimo anno rotariano (2023/2024)

L'evento è stato vissuto con grande partecipazione dai soci del Club e da molti loro ospiti

Il Presidente uscente, dopo i ringraziamenti di rito, ha tracciato il bilancio del suo mandato ricordando le molte iniziative portate a termine nel rispetto dello spirito rotariano ed evidenziando, tra le tante ,quella intitolata “ Se stasera siamo qui” organizzata al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno, sold out per l'occasione, dove l'esibizione della Rotary's Band del Club ha garantito un ottimo incasso per il finanziamento di borse di studio da offrire a studenti della scuola primaria finalizzate allo svolgimento di attività sportive.

Nel corso della Cerimonia, è stato insignito del Paul Harris Fellow - la massima onorificenza rotariana, il nuovo Presidente Claudio Bartali il quale dopo aver ringraziato il Past President ed il Consiglio direttivo uscente, ha presentando la squadra che lo affiancherà, spiegando che saranno introdotte significative novità per comunicare con maggiore efficacia il messaggio e le azioni che il Rotary mette in campo ogni giorno, sia nelle comunità locali che in tutto il mondo ed evidenziando i valori dello spirito Rotariano, aumentandone l'impatto e la portata anche al fine di migliorare il coinvolgimento dei soci.

Il nuovo Presidente ha coniato per la futura attività rotariana lo slogan

FARE INSIEME, SAPER FARE,

FAR SAPERE, SAPER FAR SAPERE

la serata ha visto la presenza di numerose autorità rotariane del Distretto 2071:

il Governatore in carica Nello Mari, il Governatore nominato Pietro Belli, i Past-Governor Arrigo Rispoli, socio onorario del club e Mauro Lubrani, presidenti rispettivamente delle Commissioni distrettuali Effettivo e Comunicazione, le assistenti del Governatore Maria

Antonietta Denaro e Chiara Bilanceri (incoming) e i presidenti incoming dei Rotary Club di Empoli e Andrea Cantini e di San Miniato Marco Sereni

e di autorità religiose e civili:

Mons. Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento Shalom e socio onorario del club, Il Sindaco del Comune di Montopoli in val d'Arno Giovanni Capecchi e l'Assessore alle Politiche sociale del Comune di Santa Croce sull'Arno Nara Braccini.

Inoltre hanno partecipato il presidente del Panathlon Daniela Vallini, il presidente FIDAPA San Miniato Loredana Petriccione, Zari Barbara vicepresidente incoming FIDAPA Empoli e il presidente incoming Camilla Giunti, il presidente SOROPTIMIST Valdarno Inferiore Alessandra Neri e il Segretario Elena Bartalucci.

Graditissima e abituale la partecipazione del giornalista Franco Polidori. Nel corso della Cerimonia è stato ammesso il nuovo socio Samuele Rinaldi.

Fonte: Ufficio Stampa