Kata scomparsa da quasi un mese, al Tg1 l'appello del pm Tescaroli

Al Tg1 ieri è andato in onda l'appello in video del pm Luca Tescaroli in merito alla scomparsa di Kata, bimba di 5 anni di cui non si hanno più notizie da quasi un mese.

"Faccio un appello di responsabilità a tutti, chiedendo ai familiari il più stretto riserbo e un impegno da parte della collettività, invitando coloro che sanno a riferire esclusivamente a questo ufficio nell'interesse prioritario della piccola bimba scomparsa".

Tescaroli ipotizza che la piccola sia stata sequestrata a seguito dei "rapporti conflittuali che sono sfociati in delitti con denunce reciproche maturate nell'ambito dell'occupazione abusiva dell'hotel Astor".