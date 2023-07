Linea 4 tramvia, maxi gara da 570 milioni di euro

Una maxi gara da 570 milioni di euro che comprende i due lotti della Linea 4 che dalla stazione Leopolda condurrà fino a Campi Bisenzio e tre opere accessorie di viabilità: il nuovo collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, i nuovi collegamenti all’interno delle Piagge, e il nuovo parcheggio scambiatore all’Indiano. Il punto dei lavori è stato fatto dal sindaco Dario Nardella insieme all’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e al sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. Presenti anche Roberto Davoli, Direttore Generale di CMB, mandataria del raggruppamento che ha aggiudicato la gara, e Paolo Borghetti di SDA Progetti, responsabile dei rapporti con la stazione appaltante.

“Un progetto molto importante - ha dichiarato il sindaco Nardella - che prevede l’avvio dei lavori già nel 2024 e il termine nel 2026. Come già avvenuto con la linea 1 che conduce a Scandicci, con la linea 2 che porta a Peretola e con la linea 3 che porta a Careggi, Bagno a Ripoli e Rovezzano, anche con questa linea vediamo delinearsi un collegamento strategico con l’area nord ovest della Città metropolitana”.

“La linea 4 trasporterà 13 milioni di passeggeri all’anno - ha aggiunto -. Quando tutte le tratte del progetto tramviario saranno completate, avremo 85 milioni di passeggeri all’anno, con una riduzione molto significativa di traffico e inquinamento”.

“L’appalto integrato accelera i tempi di realizzazione perché comprende anche tutte le opere accessorie: la viabilità Pistoiese-Rosselli, il parcheggio scambiatore dell’Indiano, il completamento della viabilità alle Piagge - ha sottolineato Giorgetti -. Le opere di viabilità sono molto importanti perché saranno funzionali alla redistribuzione del traffico in punti nevralgici della città”.

Le operazioni di aggiudicazione della maxi gara per l’appalto integrato si sono chiuse da pochi giorni: progettazione definitiva (solo linea 4.2) esecutiva ( linee 4.1 e 4.2) e realizzazione per l’intera linea Linea 4, dalla stazione Leopolda a Campi Bisenzio. La gara unica dei due tratti cancella definitivamente l'ipotesi del deposito provvisorio dei tram alle Piagge dato che sarà realizzata la struttura definitiva nell'area compresa tra l'autostrada e l'ex inceneritore alle porte di San Donnino. Nella gara rientrano anche la progettazione esecutiva e la costruzione della viabilità di collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli (che scaricherà in modo significativo i volumi di traffico che attualmente utilizzano la direttrice di via Baracca), quella di ricucitura nel quartiere delle Piagge (che alleggerirà invece via Pistoiese), e il nuovo parcheggio scambiatore all’Indiano a servizio della nuova linea. Per quanto riguarda i fondi, si tratta di 230 milioni per la linea 4.1 tratta Leopolda-Piagge, 283 milioni per la linea 4.2 tratta Piagge-Campi Bisenzio (fondi PNRR) e circa 60 per strade e parcheggio. La durata dei lavori, compresa la fase del pre-esercizio, è di due anni e mezzo. La partenza è prevista nei prossimi mesi così da completare l’intero intervento, sia per quanto riguarda la tramvia sia la viabilità, entro il 2026, come imposto dal PNRR da cui arrivano in parte le risorse.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa