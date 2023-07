Montelupo dei Lettori, all'Ambrogiana Serena Dandini e molti altri ospiti

Serena Dandini, Bernardo Zannoni., Gaia Nanni, Paolo di Paolo. Saranno questi i protagonisti di Montelupo dei lettori, nona tappa per il 2023 per La città dei lettori, festival diffuso che ogni anno catalizza in Toscana scrittori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Giovedì 6 e venerdì 7 luglio al Parco dell’Ambrogiana (viale Umberto I, 7) presentazioni, talk, incontri con gli autori, letture, spettacoli, passeggiate letterarie e attività per ragazze e ragazzi insieme ai protagonisti della cultura contemporanea. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Montelupo dei lettori gode del patrocinio di Ministero della Cultura, del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Montelupo Fiorentino, in collaborazione con Museo della Ceramica e Libreria Mano Mano Piazza (ingresso gratuito, info: [http://www.lacittadeilettori.it)]www.lacittadeilettori.it).

Tra gli appuntamenti da non perdere quello con Serena Dandini, che giovedì 6 luglio alle 21.00 racconterà al pubblico in dialogo con Aglaia Viviani il suo “Cronache dal paradiso” (Einaudi): un libro pieno di fascino, romantico, ironico, avventuroso in cui la storia personale dell'autrice si intreccia con quella di donne e uomini che hanno inseguito un sogno, un luogo perfetto, un istante irripetibile, o anche una nostalgia, fino all'ossessione. Sempre giovedì 6, alle 18.00, introdotto da Simone Innocenti sarà al festival Bernardo Zannoni, vincitore 2022 del Premio Campiello con il sorprendente romanzo d’esordio “I miei stupidi intenti” (Sellerio): la storia di un animale, di una faina, che scopre il mondo con le sue verità e le sue menzogne, come fosse un personaggio strappato a Camus, e al tempo stesso a un film della Pixar. E poi ancora giovedì alle 19.00 la lectio di Paolo di Paolo a partire dal suo “Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore” (Rizzoli). Come si traghettano nella vita adulta i sogni, anzi i giochi, dell’infanzia? Come ci si ritrova grandi mentre un attimo prima stavamo lì a trafficare con i colori e le storie? Senza prendersi troppo sul serio, con un tono poetico e comico insieme, Paolo Di Paolo racconta com’è diventato lo scrittore e intellettuale che è oggi. Gran finale venerdì 7 luglio alle 21.00 “Con l’anima in gola”, omaggio di Gaia Nanni, accompagnata alla fisarmonica da Roberto Beneventi, alla vita e alla musica di Rosa Balistreri, cantautrice e cantastorie riconosciuta come una delle voci più intense e interessanti della canzone popolare italiana, oltre che una delle figure femminili più forti, sorprendenti e inesplorate del Novecento, a partire dalla biografia “La mia casa è un’isola” (Giunti) di Stefania Aphel Barzini.

Nell’ambito del focus “Sulla fiaba”, con la curatela diretta si Gabriele Ametrano, venerdì 7 luglio alle 18.00 sarà proposta una lettura teatrale dal “Barone rampante” di Italo Calvino con protagonista l’attore Silvio Barbiero, a cura di Mare Alto Teatro. Ancora letture sempre venerdì alle 19.00 con “Il verso dimenticato del Signore delle formiche: l’anima e le poesie di Aldo Braibanti”: una celebrazione del grande scrittore, filosofo e poeta amato da Carmelo Bene, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Alberto Moravia e Umberto Eco, interpretato da Luigi Lo Cascio nel recente film di Gianni Amelio che ne narra la controversa condanna al carcere. L’iniziativa sarà condotta da Gabriele Ametrano e arricchita dall’interpretazione di Claudio Suzzi.

In cartellone anche “Paesaggi letterari”, il format firmato La città dei lettori che accompagna il pubblico in itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi. Venerdì 7 alle 17.30 si parte dall’ingresso del Museo della Ceramica (Piazza Vittorio Veneto 10) per una visita con approfondimenti e letture da “La camicia bruciata” di Anna Banti (per “Paesaggi letterari” è obbligatoria la prenotazione gratuita a [mailto:paesaggiletterari@lacittadeilettori.it)]paesaggiletterari@lacittadeilettori.it). In programma anche attività pensate per i lettori più giovani, in collaborazione con Libreria Mano Mano Piazza. Giovedì 6 alle 17.00 “Fiabe nel parco”, passeggiata tra le fiabe di ieri e di oggi insieme a Tia Marino, mentre venerdì 7 luglio alle 17.00 la lettura spettacolo “C’è una fiaba nel cassetto”, in compagnia della cantastorie Scintilla.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi (Si), San Miniato (Pi), Grosseto, Arezzo, Montaione (Fi) e Villamagna (Pi) – continuerà con la seconda edizione di Monteriggioni (Si) dal 21 al 22 luglio, e poi prima per Vicchio (Fi) dal 31 agosto al 3 settembre e terza per Calenzano (FI), dal 7 al 9 settembre, e per Campi Bisenzio (FI) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (LI) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (FI), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.