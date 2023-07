Musiche per la Pace, concerto nei Loggiati di San Domenico

Mercoledì 5 luglio, alle ore 21.30, ai Loggiati di San Domenico si terrà un concerto dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, “Musiche per la Pace”. L’iniziativa, alla seconda edizione, è promossa dal Comune di San Miniato in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, i Musei Civici e CoopCulture.

Per l’occasione il Museo della Memoria, il cui ingresso si trova nello stesso loggiato, sarà aperto in via straordinaria dalle 21.00 alle 23.30.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Sistema Museale: 345/3038991, sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa