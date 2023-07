Dall'alimentari alla conceria, ecco le offerte di lavoro di questa settimana

Prosegue la rassegna settimanale di offerte di lavoro chiudendo con tante nuove opportunità questo mese di giugno. Come ogni lunedì torniamo con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

ADD. ALLA GEMATA E ALLO SPRUZZO

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore conciario.

La risorsa, inserita nel reparto di rifinizione, si occuperà della gemata e dello spruzzo delle pelli.

Per questa posizione si richiede una pregressa esperienza nel medesimo ruolo e più in generale in contesti conciari.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-gemata-e-allo-spruzzo-177627/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa dovrà occuparsi della preparazione della merce da spedire, nonché del carico della merce preparata sui camion ed a seguire controllo della merce arrivata dai fornitori. Si richiede esperienza nella mansione e ottime abilità nell'uso del muletto.

Luogo di lavoro: Vinci



Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-178768/it/

OPERAIO/A SUOLIFICIO

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia e si occuperò di attività di cambratura, scodettatura, molatura e spazzolatura. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-suolificio-178317/it/

ADDETTO/A VENDITE BOTTEGA ALIMENTARE

La risorsa sarà inserita all'interno della bottega e si occuperà dell'accoglienza clienti. della vendita di prodotti alimentari e all'occorrenza effettuerà servizio di consegna presso alcuni clienti. Interesse per la mansione. Possesso della patente B per la guida del veicolo aziendale. disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-vendite-bottega-alimentare-178658/it/

ANALISTA CHIMICO DI LABORATORIO

Synergie filiale di Empoli ricerca per importantissima azienda cliente operante per il settore chimico.

La risorsa si occuperà di eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche su materie prime, semilavorati e prodotti finiti per il settore conciario.

Ricerca e sviluppo di coloranti per settore conciario.

Consulenze su colore, luce, metamerismo e misura quantitativa della differenza di colore.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/analista-chimico-di-laboratorio-177085/it/

