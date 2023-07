Ottimo risultato per il montelupino Piccini al Campionato Italiano

Si è disputata la seconda prova di Campionato Italiano per il pilota montelupino Alessio Piccini, che ancora una volta ha portato a casa un ottimo risultato, punteggio prezioso per il Campionato.

Piccini, portacolori della squadra BirelArt TM, dopo avere ottenuto un terzo posto di gruppo nei tempi di qualifica, quinto assoluto, è ben figurato nella manche, ottenendo un secondo ed un terzo piazzamento e conquistandosi la seconda caselle di partenza in gara 1. Dopo aver mantenuto la prima posizione per tre quarti della gara, per un fortuito contatto è stato costretto a perdere posizioni, riuscendo comunque ad arrivare settimo al traguardo.

In gara 2 Piccini con una ottima partenza è riuscito a tenere la testa della gara conquistandosi ottimo piazzamento sul gradino più alto del podio.

Il prossimo appuntamento di Campionato Italiano sarà sul Circuito di Val Vibrata nel week-end del 16 Luglio.